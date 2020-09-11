В Кремле призвали другие страны не диктовать России по расследованию ситуации с Навальным

В России идет доследственная проверка случившегося с блогером Алексеем Навальным, и Кремлю не нравится, когда другие государства начинают диктовать, какие юридические процедуры и когда начинать Москве.

"Мы уже неоднократно говорили, что де-факто проверка и расследование осуществляется в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственной проверкой", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши соответствующие органы расследуют это происшествие. И нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего нам начинать", - заявил представитель Кремля.

"По вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту, мы ожидаем ответа на наш запрос. Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки", - также сказал Песков.

Напомним, что на встрече Совбеза ООН представители Великобритании и Бельгии потребовали расследования инцидента с Навальным.