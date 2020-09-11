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11.09.2020 20:55
Рубрика: Власть

В Минобороны предложили убрать из запрещенных боевые отравляющие вещества

Текст: Иван Петров
Российские военные предложили убрать из перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена в РФ, боевые отравляющие вещества. В Минобороны пояснили, что такой шаг будет абсолютно логичен, поскольку все боевые яды в стране уже уничтожены, а производить или разрабатывать новые никто не собирается - это запрещено международными правовыми актами. В пятницу военное ведомство опубликовало на проект указа президента, вносящий изменения в вышеназванный перечень (от 1992 года).

"Все запасы химического оружия, хранившиеся на территории РФ, в настоящее время уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химоружию, и их прекурсоров) запрещена конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту президентского указа.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В 1997 году Россия присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия. После этого в стране приступили к уничтожению всех его запасов.

В документе также говорится, что целесообразно будет привести наименование используемого в перечне термина "боевые отравляющие вещества" в соответствие с используемым в конвенции наименованием "токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры".

Кроме того, в Минобороны предлагают внести в перечень видов продукции, запрещенной к свободному распространению, запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия. Военные полагают, что отсутствие такого запрета в настоящее время "допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов".

"Отсутствие в перечне запасных частей… позволяет отдельным организациям и индивидуальным предпринимателям в целях избежания необходимости получения разрешения Минобороны на применение указанной продукции в России осуществлять их закупку и последующую сборку из них готовых средств защиты от токсичных химикатов", - говорится в документе.

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Химоружие в РФ последовательно уничтожали в период по 27 сентября 2017 года на семи полигонах. Процесс шел с соблюдением строжайших мер безопасности: ни одного несчастного случая, связанного с отравлением боевой химией, отмечено не было. Причем уничтожить все запасы химоружия удалось на три года раньше запланированного срока. До 2024 года семь полигонов, на которых ликвидировали боевые яды, будут перепрофилированы для гражданских нужд.

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