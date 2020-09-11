В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд"

В Министерстве обороны России оценили одну из новинок оборонно-промышленного комплекса - амфибию "Дрозд", представленную на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Эту машину военные готовы изучать более тщательно.

Об этом заявил начальник Главного автобронетанкового управления генерал-майор Сергей Бибик в интервью газете "Красная звезда". Он отметил, что особенно впечатляет максимальная скорость "Дрозда" на плаву - до 70 километров в час в режиме глиссирования. Поэтому, по словам Сергея Бибика, машина, безусловно, может представлять интерес в первую очередь в качестве перспективного десантного средства морской пехоты.

"РГ" уже писала о том, что "Дрозд" стал одной из ярких сенсаций на форуме "Армия-2020". С одной стороны, это глиссирующий катер с характерной лодочной формой корпуса и мощным дизелем, с другой - это и достаточно комфортабельный автомобиль.