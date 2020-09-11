В Общественной палате не подтвердили информацию о нарушениях на выборах

Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) РФ проверили полученные сообщения о нарушениях в ходе голосования в регионах, где проходят выборы различного уровня. Как сообщается, информация не подтвердилась.

В первый день трехдневного голосования в регионах был получен ряд сигналов о нарушениях - в том числе о принуждении студентов голосовать и подвозе избирателей на участки. Об этом сообщил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

- Наши наблюдатели есть на этих участках, ничего подобного нет, - заявил он на пресс-брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом выборов.

По его словам, региональные общественные палаты проверяют все сообщения о возможных нарушениях, выезжают на участки, проводят разъяснительную работу и контролируют устранение несоответствий.

Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете со своей стороны проверяет сообщения о голосовании, распространяемые в Сети. Согласно вердикту аналитиков, среди них обнаруживается большое количество недостоверных.

Так, например, сообщалось, что Владимире неправомерно не пускают журналистку в УИК. Однако объяснение нашлось простое. Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что в соответствии с нормативными документами, журналистка не может присутствовать в УИК из-за отсутствия аккредитации.

Еще одно сомнительное сообщение - о том, что в рамках выборов губернатора Краснодарского края была размещена агитация за кандидата в губернаторы Вениамина Кондратьева. Действительно, в здании школы на стенде с символикой Краснодарского края размещен портрет действующего губернатора, но по закону это не является агитацией, заявил представитель ОП. Более того, на избирательном участке на стендах должны присутствовать фотографии кандидатов и информация о них, добавил Александр Малькевич.

Он призвал граждан внимательно изучать материалы, распространяемые в Сети, и скептически относиться к сообщениям, не подкрепленным достоверными фактами.