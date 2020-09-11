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11.09.2020 10:02
Рубрика: Власть

В Пензенской области есть возможность проголосовать в отдельной комнате

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В пятницу в Пензенской области открылись 1085 избирательных участков по выборам главы региона. Многие из них расположены в школах, поэтому дети сегодня не учатся. Для них проводят Дни здоровья на открытом воздухе и работают кружки.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В списках избирателей значится около миллиона человек. На входе каждому измерят температуру, если она окажется повышенной, предложат проголосовать в отдельной комнате. Также избиратели обеспечиваются масками и перчатками. 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование, 13 сентября - основное.

В списках кандидатов на пост губернатора - пять фамилий. Это действующий глава региона Иван Белозерцев, депутат регионального Заксобрания от ЛДПР Александр Васильев, депутаты пензенской гордумы от КПРФ - Олег Шаляпин и от "Партии пенсионеров" - Петр Чугай, единственная женщина - заведующая кафедрой социологии Пензенского госуниверситета Анна Очкина. Все они собрали необходимое количество подписей и прошли муниципальный фильтр.

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов на территории региона задействованы более пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов и представителей общественных объединений. Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии и МЧС уже проверили все объекты, где идет голосование, с помощью специальных технических средств и служебных собак. На избирательных участках областного центра размещены 110 стационарных металлодетекторов.

Жителям Пензенской области в эти дни также предстоит выбрать депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу № 147. Кроме того, в 40 муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов.

Как рассказали в областном избиркоме, подсчет голосов будет производиться непосредственное в единый день голосования, никаких промежуточных итогов подсчитывать областная избирательная комиссия не планирует.

Фото: ЦИК РФ
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- После 20 часов каждого дня в присутствии наблюдателей и аккредитованных журналистов из переносных и стационарного ящиков бюллетени будут ссыпаться в сейф-пакеты. Они опечатываются специальной лентой, которую мы применяли на общероссийском голосовании. Вскрыть этот пакет бесследно и потом запечатать невозможно, - сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

После этого пакеты помещаются в сейфы и хранятся до 13 сентября. Подсчет голосов начнется после окончания голосования в воскресенье. На участках, где проводятся смешанные выборы - то есть сразу по двум или более направлениям, подсчитываться будут голоса, отданные за выборы в Государственную Думу. Затем посчитают голоса по выборам губернатора. Последними будут производить подсчет голосов по муниципальным выборам.

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