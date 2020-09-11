Новости

В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
Турист погиб во время сплава в Горном Алтае 09:15
В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов 09:12
В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак 09:11
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2" 09:09
В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков 09:07
Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов 09:05
БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область 09:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 08:59
В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России 08:45
В Курганской области началось досрочное голосование на местных выборах 08:31
Наталья Сергунина: В столице растут ряды интеллектуального волонтерства 08:31
Азаренко обыграла Уильямс в полуфинале US Open 08:15
Почти 3 человека на место - конкурс на стажировку в Комплексе соцразвития Москвы 08:12
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах 07:55
Радулов принес победу "Далласу" в овертайме 07:50
Ученые Сингапура рассказали о новом способе обнаружить коронавирус 07:50
В Москве вынесен приговор банкирам, похитившим 122 миллиона рублей 07:17
Ученые предложили выпускать препараты в виде бактерий для обмана клеток 07:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 08:45
Рубрика: Экономика

В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России

Текст: Екатерина Петрова
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Экспортные поставки винодельческой продукции из России по итогам первых шести месяцев 2020 года выросли на 28,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в Роскачестве. Таким образом, ситуация с COVID-19 не повлияла на динамику объемов поставок.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

В лидеры выбились игристые вина - рост составил около 34%. Для сравнения, экспорт водки за этот период вырос менее чем на 1%. Среди основных рынков сбыта отечественного вина - страны ближнего зарубежья, Китай и Израиль. Российская продукция в этом году также поставлялась в Швейцарию, Германию и Японию.

Всего за первое полугодие Россия экспортировала 1,23 миллиона литров винодельческой продукции (без учета винных напитков и плодовых вин). В 2019 году этот показатель не превысил 1 миллиона литров.

"Экспорт российского вина растет "с низкой базы". Пока это очень небольшие объемы на фоне громадного внутреннего рынка винодельческой продукции, превышающего 1 миллиард литров, тем не менее поставки отечественного вина за рубеж очень важны с имиджевой точки зрения", - отмечает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Алкоголь и табак

Главное сегодня

Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов