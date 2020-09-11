В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России

Экспортные поставки винодельческой продукции из России по итогам первых шести месяцев 2020 года выросли на 28,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в Роскачестве. Таким образом, ситуация с COVID-19 не повлияла на динамику объемов поставок.

В лидеры выбились игристые вина - рост составил около 34%. Для сравнения, экспорт водки за этот период вырос менее чем на 1%. Среди основных рынков сбыта отечественного вина - страны ближнего зарубежья, Китай и Израиль. Российская продукция в этом году также поставлялась в Швейцарию, Германию и Японию.

Всего за первое полугодие Россия экспортировала 1,23 миллиона литров винодельческой продукции (без учета винных напитков и плодовых вин). В 2019 году этот показатель не превысил 1 миллиона литров.

"Экспорт российского вина растет "с низкой базы". Пока это очень небольшие объемы на фоне громадного внутреннего рынка винодельческой продукции, превышающего 1 миллиард литров, тем не менее поставки отечественного вина за рубеж очень важны с имиджевой точки зрения", - отмечает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.