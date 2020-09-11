Владелец "Спартака": Клуб имеет предложения по Жиго, Кокорину и Понсе

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что у его клуба есть предложения о продаже трех футболистов - защитнике Самюэле Жиго, нападающих Александре Кокорине и Эсекьеле Понсе.

"У "Спартака" есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно", - сказал Федун "Чемпионату".

По его словам, генеральный директор клуба Шамиль Газизов делает все возможное для сохранения игроков. "Наша цель - титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы", - отметил владелец "красно-белых".

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Жиго со стороны "Лиона", тогда как "Рома", по данным СМИ, рассматривает вариант приглашения Кокорина.