Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при которых не стоит делать прививку от COVID-19. Среди таких противопоказаний медик отметил болезни, связанные с применением иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.

"Самый простой пример - онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией, - заявил Жемчугов в беседе с "Вечерей Москвой". - Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание".

Кроме того, не стоит, по его мнению, торопиться с прививкой гражданам с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями, системными заболеваниями крови, а также с красной волчанкой.

При этом медик подчеркнул, что все вопросы по вакцинации должны решаться в каждом случае при согласовании с лечащим врачом.