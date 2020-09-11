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10.09.2020 18:46
Рубрика: Общество

Один в боли не волен

Врачи "cкорой" будут помогать пациенту без письменного согласия
Текст: Владислав Куликов, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Кабмин одобрил законопроект, разрешающий врачам "скорой" оказывать помощь гражданам без оформления письменного согласия, в связи с этим документ вынесен на рассмотрение нижней палатой парламента. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по охране здоровья.
За пациентом оставляют право отказаться от медицинского вмешательства. Фото: Владимир Аносов/ РГ За пациентом оставляют право отказаться от медицинского вмешательства. Фото: Владимир Аносов/ РГ
За пациентом оставляют право отказаться от медицинского вмешательства. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Как пояснили в минздраве, сейчас согласие от граждан требуется при любом медицинском вмешательстве. Оно подписывается им самостоятельно или его законным представителем, если речь идет о ребенке или человеке с инвалидностью.

Под самим медицинским вмешательством подразумевается практически любое действие медработника, включая опрос, осмотр, всевозможные манипуляции по отношению к пациенту. Только в исключительных случаях при состоянии здоровья человека, угрожающем его жизни, врач может принять решение самостоятельно.

На законодательном уровне сейчас не урегулировано, какие случаи и состояния следует считать угрозой жизни, а какие нет

Один из инициаторов законопроекта - глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что процедура получения от пациента согласия на медпомощь от бригад "скорой" должна быть упрощена: это гарантирует получение своевременной и качественной медпомощи.

При этом парламентарий подчеркивает, что отказ от нее должен оформляться в письменной форме, что предусмотрено законопроектом.

В Комитете Госдумы по охране здоровья также отмечают, что работники "скорой" часто сталкиваются с ситуациями, когда получить письменное согласие от человека на оказание медицинской помощи практически невозможно. Причиной этому может быть отсутствие на месте законного представителя несовершеннолетнего пациента или состояние психологического стресса граждан, учитывая, что время контакта с пациентом у "скорой" ограничено.

Фото: iStock
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С ними согласен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, принятие данных норм позволит ускорить получение своевременной и качественной медпомощи и обеспечить правовую защищенность медицинского работника выездной бригады "скорой помощи". Он пояснил, что действующие сегодня положения создают противоречие. С одной стороны, сотрудник "скорой помощи" может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание помощи больному. С другой - врач, приехавший по вызову, должен получать информированное добровольное согласие пациента на любое действие, считающееся медицинским вмешательством, в том числе инъекцию и другие манипуляции. В том случае, если больной находится в сознании, это не представляет проблем. Но зачастую человек не может самостоятельно принять решение.

"В соответствии с законодательством допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина для устранения угрозы жизни. Но какие случаи и состояния считать угрозой, а какие нет, на законодательном уровне не урегулировано. Не описаны заболевания, патологические состояния, признаки, свидетельствующие именно об угрозе жизни. Не обозначен механизм определения угрозы", - следует из слов Груздева.

"В случае принятия предлагаемых поправок в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" у медицинских работников "скорой помощи" появится возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. Правительство России поддерживает законопроект с учетом определенных доработок ко второму чтению", - резюмировал эксперт.

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Законопроектом предлагается устранить законодательный пробел: включить врачей "скорой помощи" в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю. При этом предполагается, что оформляться в письменном виде будет только отказ от получения медицинской помощи.

Инициатором нововведения выступил Комитет Госдумы по охране здоровья, под документом подписались члены Совета Федерации и представители разных фракций нижней палаты парламента. Госдума планирует рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.

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