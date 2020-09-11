Встречаем осень в ЦДМ на Лубянке

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" (ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") подготовил насыщенную осеннюю программу для своих гостей. 12 и 13 сентября посетители ЦДМ на Лубянке примут участие в создании арт-объектов вместе со "Смешариками" и увидят выставку "Смешарт".

В Главном Атриуме желающие смогут сфотографироваться с любимыми героями, а также раскрасить двухметровых 3D-персонажей. К концу мероприятия в ЦДМ появятся настоящие арт-объекты. Кроме того, в выходные в Атриуме пройдет выставка "Смешарт" - героями самых известных картин стали персонажи мультсериала. Посетителей ждут Нюша в образе девочки с персиками, Совунья "Царевна-Лебедь", три богатыря Пин, Копатыч и Ежик и многие другие.

"Мы хотим, чтобы сентябрь стал настоящим праздником для маленьких гостей ЦДМ на Лубянке и запомнился прекрасными эмоциями. Уверены, что встреча с героями любимого мультсериала "Смешарики" подарит посетителям отличное настроение. Кроме того, мы приготовили и другие яркие мероприятия, впереди много интересного, будем рады видеть каждого у нас в гостях", - рассказывает Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления.

"Мы рады, что долгожданная встреча поклонников сериала "Смешарики" с круглыми друзьями пройдет именно в ЦДМ на Лубянке. И обещаем, что в ближайшие выходные Главный Атриум магазина превратится в настоящую художественную мастерскую, в которой каждый сможет проявить свой творческий потенциал и увидеть уникальную выставку "Смешарт", - комментирует генеральный продюсер ГК "Рики" Юлия Николаева.

По пятницам, 11, 18 и 25 сентября, в Гастрогалерее ЦДМ состоятся stand-up-выступления комиков из известных теле- и интернет-проектов ("Открытый микрофон ТНТ"; "Камеди Баттл"; "Стендап Андеграунд" и др.). Гости смогут отведать лучшие блюда разных стран мира и насладиться прекрасными шутками. Помимо этого, "Центральный Детский Магазин на Лубянке" приготовил розыгрыши специальных призов.

19 сентября в магазине "Знаток" на 3 этаже пройдет квест. За успешное выполнение заданий гости получат приятные призы, а изюминкой праздника станет встреча с Фиксиками!

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" беспокоится о здоровье и благополучии своих гостей. На территории досугового центра усилена обработка поверхностей и помещений, также проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для соблюдения дистанции в местах общего пользования нанесена разметка. На входах в ЦДМ на Лубянке можно получить маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории торгового центра.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте https://cdm-moscow.ru/ и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"