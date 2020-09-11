Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"

На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина". И, судя по представленному, это будет ещё один типичный фильм Вуди Аллена. Люди разговаривают об отношениях и сексе в изысканных интерьерах и на живописных улицах города, на фоне звучит легкомысленная музыка - в общем, если даже заранее не знать, что это трейлер нового фильма Вуди Аллена, то всё равно ни за что не ошибёшься.

Действие разворачивается во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне, куда приезжает немолодая супружеская пара и тут "обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино". Ну, как обычно.

В главных ролях - Уоллес Шоун, Луи Гаррель, Стив Гуттенберг, Джина Гершон, Кристоф Вальц.

Премьера - 18 сентября на угадайте каком фестивале. Когда картина доберётся до широкого зрителя - никто не знает. Но точно можно сказать, что американские дистрибьюторы предпочтут обойти её стороной из-за скандалов вокруг автора, как и предыдущую его работу - "Дождливый день в Нью-Йорке". А нам, просвещённым европейца, скандалы те до лампочки. Так что ждём.