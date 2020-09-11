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Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина"

Новости
    11.09.2020, 19:09
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина". И, судя по представленному, это будет ещё один типичный фильм Вуди Аллена. Люди разговаривают об отношениях и сексе в изысканных интерьерах и на живописных улицах города, на фоне звучит легкомысленная музыка - в общем, если даже заранее не знать, что это трейлер нового фильма Вуди Аллена, то всё равно ни за что не ошибёшься.

Действие разворачивается во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне, куда приезжает немолодая супружеская пара и тут "обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино". Ну, как обычно.

В главных ролях - Уоллес Шоун, Луи Гаррель, Стив Гуттенберг, Джина Гершон, Кристоф Вальц.

Премьера - 18 сентября на угадайте каком фестивале. Когда картина доберётся до широкого зрителя - никто не знает. Но точно можно сказать, что американские дистрибьюторы предпочтут обойти её стороной из-за скандалов вокруг автора, как и предыдущую его работу - "Дождливый день в Нью-Йорке". А нам, просвещённым европейца, скандалы те до лампочки. Так что ждём.

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