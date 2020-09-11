За сутки в России подтверждено 5504 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 698

2. Санкт-Петербург 216

3. Московская область 175

4. Нижегородская область 161

5. Ростовская область 158

6. Ставропольский край 133

7. Свердловская область 133

8. Воронежская область 111

9. Ульяновская область 109

10. Самарская область 107

11. Республика Калмыкия 103

12. Красноярский край 102

13. Саратовская область 101

14. Волгоградская область 96

15. Оренбургская область 95

16. Кемеровская область 95

17. Пензенская область 92

18. Краснодарский край 88

19. Архангельская область 83

20. Республика Дагестан 82

21. Ханты-Мансийский АО 80

22. Хабаровский край 77

23. Иркутская область 73

24. Приморский край 68

25. Мурманская область 67

26. Республика Саха (Якутия) 67

27. Республика Крым 67

28. Челябинская область 66

29. Кировская область 65

30. Удмуртская Республика 64

31. Алтайский край 63

32. Карачаево-Черкесская Республика 62

33. Томская область 61

34. Пермский край 57

35. Астраханская область 53

36. Тюменская область 53

37. Новосибирская область 53

38. Омская область 51

39. Орловская область 50

40. Ямало-Ненецкий АО 50

41. Ярославская область 49

42. Забайкальский край 48

43. Белгородская область 46

44. Республика Коми 44

45. Республика Бурятия 43

46. Ивановская область 42

47. Костромская область 41

48. Вологодская область 40

49. Сахалинская область 39

50. Брянская область 38

51. Курская область 38

52. Республика Ингушетия 37

53. Кабардино-Балкарская Республика 37

54. Ленинградская область 36

55. Республика Хакасия 34

56. Владимирская область 33

57. Липецкая область 33

58. Калужская область 32

59. Республика Мордовия 32

60. Рязанская область 31

61. Республика Алтай 31

62. Амурская область 31

63. Магаданская область 31

64. Калининградская область 30

65. Республика Башкортостан 30

66. Камчатский край 30

67. Новгородская область 29

68. Курганская область 29

69. Республика Карелия 28

70. Республика Северная Осетия 28

71. Тамбовская область 27

72. Тульская область 27

73. Республика Татарстан 26

74. Чувашская Республика 26

75. Республика Тыва 24

76. Республика Адыгея 22

77. Тверская область 21

78. Псковская область 18

79. Республика Марий Эл 17

80. г. Севастополь 16

81. Смоленская область 10

82. Чеченская Республика 6

83. Еврейская АО 5

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2 Всего в России арегистрировано 1 051 874 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Смоленская область 0,2%

2. Москва, Московская область, Республика Тыва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская область, Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Тамбовская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Тверская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4% За последние сутки подтверждено 102 летальных случая Владимирская область 1

Воронежская область 3

Костромская область 2

Липецкая область 1

Московская область 5

Орловская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 9

Республика Коми 1

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 17

Республика Калмыкия 3

Краснодарский край 4

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 4

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Мордовия 1

Пермский край 2

Кировская область 2

Нижегородская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 4

Саратовская область 1

Свердловская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Челябинская область 2

Республика Алтай 2

Красноярский край 2

Иркутская область 1

Новосибирская область 2

Омская область 3

Томская область 1

Забайкальский край 1

Камчатский край 6 За весь период в России умерло 18 365 человек. За сутки выписано из стационаров 5734 выздоровевших Белгородская область 65

Брянская область 35

Владимирская область 17

Воронежская область 124

Ивановская область 37

Калужская область 20

Костромская область 51

Курская область 27

Липецкая область 27

Московская область 137

Орловская область 51

Рязанская область 23

Смоленская область 28

Тамбовская область 23

Тверская область 15

Тульская область 39

Ярославская область 57

Москва 1256

Республика Карелия 35

Республика Коми 46

Архангельская область 45

Вологодская область 30

Калининградская область 1

Ленинградская область 26

Мурманская область 44

Новгородская область 25

Псковская область 26

Санкт-Петербург 105

Республика Адыгея 19

Республика Калмыкия 6

Республика Крым 43

Краснодарский край 44

Астраханская область 18

Волгоградская область 202

Ростовская область 89

Севастополь 6

Республика Дагестан 66

Республика Ингушетия 120

Кабардино-Балкарская Республика 11

Карачаево-Черкесская Республика 30

Республика Северная Осетия - Алания 19

Ставропольский край 106

Республика Башкортостан 88

Республика Марий Эл 29

Республика Мордовия 59

Республика Татарстан 10

Удмуртская Республика 55

Республика Чувашия 104

Пермский край 34

Кировская область 19

Нижегородская область 215

Оренбургская область 132

Пензенская область 41

Самарская область 106

Саратовская область 99

Ульяновская область 159

Курганская область 21

Свердловская область 63

Тюменская область 27

Ханты-Мансийский автономный округ 111

Ямало-Ненецкий автономный округ 15

Челябинская область 167

Республика Алтай 11

Республика Тыва 14

Республика Хакасия 17

Алтайский край 85

Красноярский край 78

Иркутская область 113

Кемеровская область 76

Новосибирская область 63

Омская область 89

Томская область 25

Республика Бурятия 52

Республика Саха (Якутия) 45

Забайкальский край 24

Камчатский край 5

Приморский край 81

Амурская область 23

Магаданская область 15

Хабаровский край 112

Сахалинская область 55

Еврейская автономная область 2

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 868 107 выздоровевших. Заявки на российскую вакцину от COVID-19 подали более 30 стран