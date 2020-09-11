За сутки в России подтверждено 5504 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 698
- 2. Санкт-Петербург 216
- 3. Московская область 175
- 4. Нижегородская область 161
- 5. Ростовская область 158
- 6. Ставропольский край 133
- 7. Свердловская область 133
- 8. Воронежская область 111
- 9. Ульяновская область 109
- 10. Самарская область 107
- 11. Республика Калмыкия 103
- 12. Красноярский край 102
- 13. Саратовская область 101
- 14. Волгоградская область 96
- 15. Оренбургская область 95
- 16. Кемеровская область 95
- 17. Пензенская область 92
- 18. Краснодарский край 88
- 19. Архангельская область 83
- 20. Республика Дагестан 82
- 21. Ханты-Мансийский АО 80
- 22. Хабаровский край 77
- 23. Иркутская область 73
- 24. Приморский край 68
- 25. Мурманская область 67
- 26. Республика Саха (Якутия) 67
- 27. Республика Крым 67
- 28. Челябинская область 66
- 29. Кировская область 65
- 30. Удмуртская Республика 64
- 31. Алтайский край 63
- 32. Карачаево-Черкесская Республика 62
- 33. Томская область 61
- 34. Пермский край 57
- 35. Астраханская область 53
- 36. Тюменская область 53
- 37. Новосибирская область 53
- 38. Омская область 51
- 39. Орловская область 50
- 40. Ямало-Ненецкий АО 50
- 41. Ярославская область 49
- 42. Забайкальский край 48
- 43. Белгородская область 46
- 44. Республика Коми 44
- 45. Республика Бурятия 43
- 46. Ивановская область 42
- 47. Костромская область 41
- 48. Вологодская область 40
- 49. Сахалинская область 39
- 50. Брянская область 38
- 51. Курская область 38
- 52. Республика Ингушетия 37
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 37
- 54. Ленинградская область 36
- 55. Республика Хакасия 34
- 56. Владимирская область 33
- 57. Липецкая область 33
- 58. Калужская область 32
- 59. Республика Мордовия 32
- 60. Рязанская область 31
- 61. Республика Алтай 31
- 62. Амурская область 31
- 63. Магаданская область 31
- 64. Калининградская область 30
- 65. Республика Башкортостан 30
- 66. Камчатский край 30
- 67. Новгородская область 29
- 68. Курганская область 29
- 69. Республика Карелия 28
- 70. Республика Северная Осетия 28
- 71. Тамбовская область 27
- 72. Тульская область 27
- 73. Республика Татарстан 26
- 74. Чувашская Республика 26
- 75. Республика Тыва 24
- 76. Республика Адыгея 22
- 77. Тверская область 21
- 78. Псковская область 18
- 79. Республика Марий Эл 17
- 80. г. Севастополь 16
- 81. Смоленская область 10
- 82. Чеченская Республика 6
- 83. Еврейская АО 5
- 84. Ненецкий автономный округ 2
- 85. Чукотский АО 2
Всего в России арегистрировано 1 051 874 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Смоленская область 0,2%
- 2. Москва, Московская область, Республика Тыва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская область, Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Тамбовская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Тверская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%
За последние сутки подтверждено 102 летальных случая
- Владимирская область 1
- Воронежская область 3
- Костромская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Орловская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 9
- Республика Коми 1
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 17
- Республика Калмыкия 3
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 1
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Челябинская область 2
- Республика Алтай 2
- Красноярский край 2
- Иркутская область 1
- Новосибирская область 2
- Омская область 3
- Томская область 1
- Забайкальский край 1
- Камчатский край 6
За весь период в России умерло 18 365 человек.
За сутки выписано из стационаров 5734 выздоровевших
- Белгородская область 65
- Брянская область 35
- Владимирская область 17
- Воронежская область 124
- Ивановская область 37
- Калужская область 20
- Костромская область 51
- Курская область 27
- Липецкая область 27
- Московская область 137
- Орловская область 51
- Рязанская область 23
- Смоленская область 28
- Тамбовская область 23
- Тверская область 15
- Тульская область 39
- Ярославская область 57
- Москва 1256
- Республика Карелия 35
- Республика Коми 46
- Архангельская область 45
- Вологодская область 30
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 26
- Мурманская область 44
- Новгородская область 25
- Псковская область 26
- Санкт-Петербург 105
- Республика Адыгея 19
- Республика Калмыкия 6
- Республика Крым 43
- Краснодарский край 44
- Астраханская область 18
- Волгоградская область 202
- Ростовская область 89
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 66
- Республика Ингушетия 120
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 30
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Ставропольский край 106
- Республика Башкортостан 88
- Республика Марий Эл 29
- Республика Мордовия 59
- Республика Татарстан 10
- Удмуртская Республика 55
- Республика Чувашия 104
- Пермский край 34
- Кировская область 19
- Нижегородская область 215
- Оренбургская область 132
- Пензенская область 41
- Самарская область 106
- Саратовская область 99
- Ульяновская область 159
- Курганская область 21
- Свердловская область 63
- Тюменская область 27
- Ханты-Мансийский автономный округ 111
- Ямало-Ненецкий автономный округ 15
- Челябинская область 167
- Республика Алтай 11
- Республика Тыва 14
- Республика Хакасия 17
- Алтайский край 85
- Красноярский край 78
- Иркутская область 113
- Кемеровская область 76
- Новосибирская область 63
- Омская область 89
- Томская область 25
- Республика Бурятия 52
- Республика Саха (Якутия) 45
- Забайкальский край 24
- Камчатский край 5
- Приморский край 81
- Амурская область 23
- Магаданская область 15
- Хабаровский край 112
- Сахалинская область 55
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 868 107 выздоровевших.