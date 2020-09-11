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11.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5504 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 698
  • 2. Санкт-Петербург 216
  • 3. Московская область 175
  • 4. Нижегородская область 161
  • 5. Ростовская область 158
  • 6. Ставропольский край 133
  • 7. Свердловская область 133
  • 8. Воронежская область 111
  • 9. Ульяновская область 109
  • 10. Самарская область 107
  • 11. Республика Калмыкия 103
  • 12. Красноярский край 102
  • 13. Саратовская область 101
  • 14. Волгоградская область 96
  • 15. Оренбургская область 95
  • 16. Кемеровская область 95
  • 17. Пензенская область 92
  • 18. Краснодарский край 88
  • 19. Архангельская область 83
  • 20. Республика Дагестан 82
  • 21. Ханты-Мансийский АО 80
  • 22. Хабаровский край 77
  • 23. Иркутская область 73
  • 24. Приморский край 68
  • 25. Мурманская область 67
  • 26. Республика Саха (Якутия) 67
  • 27. Республика Крым 67
  • 28. Челябинская область 66
  • 29. Кировская область 65
  • 30. Удмуртская Республика 64
  • 31. Алтайский край 63
  • 32. Карачаево-Черкесская Республика 62
  • 33. Томская область 61
  • 34. Пермский край 57
  • 35. Астраханская область 53
  • 36. Тюменская область 53
  • 37. Новосибирская область 53
  • 38. Омская область 51
  • 39. Орловская область 50
  • 40. Ямало-Ненецкий АО 50
  • 41. Ярославская область 49
  • 42. Забайкальский край 48
  • 43. Белгородская область 46
  • 44. Республика Коми 44
  • 45. Республика Бурятия 43
  • 46. Ивановская область 42
  • 47. Костромская область 41
  • 48. Вологодская область 40
  • 49. Сахалинская область 39
  • 50. Брянская область 38
  • 51. Курская область 38
  • 52. Республика Ингушетия 37
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 37
  • 54. Ленинградская область 36
  • 55. Республика Хакасия 34
  • 56. Владимирская область 33
  • 57. Липецкая область 33
  • 58. Калужская область 32
  • 59. Республика Мордовия 32
  • 60. Рязанская область 31
  • 61. Республика Алтай 31
  • 62. Амурская область 31
  • 63. Магаданская область 31
  • 64. Калининградская область 30
  • 65. Республика Башкортостан 30
  • 66. Камчатский край 30
  • 67. Новгородская область 29
  • 68. Курганская область 29
  • 69. Республика Карелия 28
  • 70. Республика Северная Осетия 28
  • 71. Тамбовская область 27
  • 72. Тульская область 27
  • 73. Республика Татарстан 26
  • 74. Чувашская Республика 26
  • 75. Республика Тыва 24
  • 76. Республика Адыгея 22
  • 77. Тверская область 21
  • 78. Псковская область 18
  • 79. Республика Марий Эл 17
  • 80. г. Севастополь 16
  • 81. Смоленская область 10
  • 82. Чеченская Республика 6
  • 83. Еврейская АО 5
  • 84. Ненецкий автономный округ 2
  • 85. Чукотский АО 2

Всего в России арегистрировано 1 051 874 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Смоленская область 0,2%
  • 2. Москва, Московская область, Республика Тыва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская область, Псковская область, Иркутская область, Брянская область, Тамбовская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Тверская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%
За последние сутки подтверждено 102 летальных случая
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 3
  • Костромская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 5
  • Орловская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 9
  • Республика Коми 1
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 17
  • Республика Калмыкия 3
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 4
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Мордовия 1
  • Пермский край 2
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Челябинская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 1
  • Новосибирская область 2
  • Омская область 3
  • Томская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Камчатский край 6

За весь период в России умерло 18 365 человек.

За сутки выписано из стационаров 5734 выздоровевших
  • Белгородская область 65
  • Брянская область 35
  • Владимирская область 17
  • Воронежская область 124
  • Ивановская область 37
  • Калужская область 20
  • Костромская область 51
  • Курская область 27
  • Липецкая область 27
  • Московская область 137
  • Орловская область 51
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 28
  • Тамбовская область 23
  • Тверская область 15
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 57
  • Москва 1256
  • Республика Карелия 35
  • Республика Коми 46
  • Архангельская область 45
  • Вологодская область 30
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 26
  • Мурманская область 44
  • Новгородская область 25
  • Псковская область 26
  • Санкт-Петербург 105
  • Республика Адыгея 19
  • Республика Калмыкия 6
  • Республика Крым 43
  • Краснодарский край 44
  • Астраханская область 18
  • Волгоградская область 202
  • Ростовская область 89
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 66
  • Республика Ингушетия 120
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 30
  • Республика Северная Осетия - Алания 19
  • Ставропольский край 106
  • Республика Башкортостан 88
  • Республика Марий Эл 29
  • Республика Мордовия 59
  • Республика Татарстан 10
  • Удмуртская Республика 55
  • Республика Чувашия 104
  • Пермский край 34
  • Кировская область 19
  • Нижегородская область 215
  • Оренбургская область 132
  • Пензенская область 41
  • Самарская область 106
  • Саратовская область 99
  • Ульяновская область 159
  • Курганская область 21
  • Свердловская область 63
  • Тюменская область 27
  • Ханты-Мансийский автономный округ 111
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 15
  • Челябинская область 167
  • Республика Алтай 11
  • Республика Тыва 14
  • Республика Хакасия 17
  • Алтайский край 85
  • Красноярский край 78
  • Иркутская область 113
  • Кемеровская область 76
  • Новосибирская область 63
  • Омская область 89
  • Томская область 25
  • Республика Бурятия 52
  • Республика Саха (Якутия) 45
  • Забайкальский край 24
  • Камчатский край 5
  • Приморский край 81
  • Амурская область 23
  • Магаданская область 15
  • Хабаровский край 112
  • Сахалинская область 55
  • Еврейская автономная область 2
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 868 107 выздоровевших.

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