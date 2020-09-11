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11.09.2020 22:40
Рубрика: Власть

Захарова напомнила о безальтернативности Минских договоренностей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что Минские договоренности остаются актуальными и этот механизм остается по-прежнему легитимным. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала RTVI. Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию своей страны в минском процессе, выразил сомнение в жизнеспособности документа.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Нужно, при всем желании политологов пофантазировать на различные темы, связанные с Донбассом, все-таки придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно, - заявила Захарова. - Ровно то, что там записано, должно быть реализовано".

При этом она указала на необходимость ускорения реализации договоренностей "и всего того, что было принято в рамках контактной группы" .

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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