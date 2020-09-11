Захарова: Вашингтон продолжает курс на обострение отношений с Москвой

Очередные санкции США против российских граждан показывают, что Вашингтон продолжает курс на обострение отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

"Под предлогом пресловутого вмешательства в выборный процесс под американские рестрикции подведены еще три гражданина РФ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. По ее словам, это не что иное, как "сигнал о намерении следовать ставшей обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях, которые приписываются американскими властями российскому агентству интернет-исследований".