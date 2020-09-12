Алена Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Новости

Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт 20:47
Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе 20:44
Медведева призвала зрителей соревнований не забывать о масках и перчатках 20:27
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы 20:17
Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения 19:18
Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Химки" 19:11
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи 18:48
Семь футболистов "Ротора" заболели коронавирусом 18:44
В Подмосковье упал самолет SportStar 18:41
Косторная и Туктамышева не сделали тройной аксель на контрольных прокатах 18:39
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы 18:34
В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса 18:24
"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ 18:04
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии 17:56
Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах 17:53
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса 17:33
Парижская полиция задержала 200 участников акции "желтых жилетов" 17:11
В Новороссийске врачи спасли пациента с редким синдромом Мириззи 16:45
Источник: Пашаев оценил свои услуги Ефремову в 11 млн рублей 16:31
"Тамбов" обыграл "Уфу" в матче седьмого тура РПЛ 16:26
Сервис Hulu передумал экранизировать фэнтези-роман Стивена Кинга 16:06
В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за полгода появился новый пост 15:56
Месси сохранил капитанскую повязку в "Барселоне" 15:48
Трейлер: по "Пикнику на обочине" снимут аниме-сериал с лесбиянками 15:38
У берегов Южной Кореи сгорело и затонуло судно 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
12.09.2020 20:10
Рубрика: Спорт

Алена Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Текст: Анна Козина
Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная после контрольных прокатов рассказала, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе, под руководством которой выиграла все свои титулы, и кататься у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Одним из критичных моментов было то, что фигуристке приходилось кататься на одном льду с детьми 2010 года рождения.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи

- Я считаю, такие спортсменки, как я, как Аня Щербакова и Камила Валиева, не могут кататься с детьми 2010 года, - объяснила Косторная журналистам. - Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов. На тренировках сумасшедший темп. Выводить туда же детей надо аккуратно. Надо понимать, что на тебя наорут, если ты мешаешь. Я жаловалась, просила сделать по-другому. Но навстречу мне не пошли.

Фигуристка также призналась, что к ее мнению далеко не всегда прислушивались при постановке программ. Так, например, короткая программа к новому сезону, которую успели поставить у Тутберидзе, ей совсем не нравилась. В "Ангелах Плющенко", как заявила Косторная, совсем другой подход.

- Наверное, в моей новой команде более спокойно, это чувствуется, - отметила Алена. - Мы делали все то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Лавров раскрыл реакцию России на санкции Запада
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям
Захарова назвала репрессивной политику Украины в отношении СМИ
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге