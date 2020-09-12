Алена Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная после контрольных прокатов рассказала, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе, под руководством которой выиграла все свои титулы, и кататься у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Одним из критичных моментов было то, что фигуристке приходилось кататься на одном льду с детьми 2010 года рождения.

- Я считаю, такие спортсменки, как я, как Аня Щербакова и Камила Валиева, не могут кататься с детьми 2010 года, - объяснила Косторная журналистам. - Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов. На тренировках сумасшедший темп. Выводить туда же детей надо аккуратно. Надо понимать, что на тебя наорут, если ты мешаешь. Я жаловалась, просила сделать по-другому. Но навстречу мне не пошли.

Фигуристка также призналась, что к ее мнению далеко не всегда прислушивались при постановке программ. Так, например, короткая программа к новому сезону, которую успели поставить у Тутберидзе, ей совсем не нравилась. В "Ангелах Плющенко", как заявила Косторная, совсем другой подход.

- Наверное, в моей новой команде более спокойно, это чувствуется, - отметила Алена. - Мы делали все то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался.