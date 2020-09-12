Поведение Майка Помпео за последние два с лишним года носит исключительно провокационный и деструктивный характер, а предъявляемые им обвинения безосновательны. Эти действия наносят ущерб имиджу дипломатов и политиков США, а также несут серьезную угрозу всему миру.

На днях в интервью американским СМИ Майк Помпео повторно поднял необоснованную тему "Китай эксплуатирует США и подрывает систему занятости в стране". Майк Помпео - это позорное пятно на американской дипломатии с проявлениями властности, лжи и обмана. Он подрывает стабильность во всем мире. В его выступлениях сквозит ментальность времен "холодной войны" и идеологическая предвзятость.

Взаимодействие между Китаем и США, как широко известно, изначально были налажено на основе взаимодополняемости и совместного выигрыша. Согласно статистике, китайско-американская торговля гарантирует 2,6 миллиона рабочих мест в США. Более 72,5 тысячи американских компаний, инвестирующих в КНР, получили значительную выгоду от работы на открытом китайском рынке. Цифры говорят сами за себя. В то же время американская сторона, используя административный ресурс для борьбы против китайских предприятий, агрессивно разрушила глобальную цепочку поставок, что не только стирает итоги дипломатии Китая и США за последние 40 лет, но и уничтожает усилия представителей всех слоев общества в содействии развитию отношений между двумя странами.

Кроме того, Майк Помпео и его сторонники в международных вопросах демонстрируют явное агрессивное стремление к унилатерализму. Это является прямым намерением подрыва современного миропорядка, стремлением снести платформы и уничтожить институты международных взаимоотношений, ведет к тому, что глобальное сотрудничество сталкивается в настоящее время с невиданными трудностями.

В целях получения личной политической выгоды Майк Помпео явно намерен и далее скрывать факты катастрофического поражения американского правительства в противоэпидемической работе, продолжать расистские манипуляции и постоянно создавать препятствия международному сотрудничеству в предотвращении пандемии, что является прямой и явной угрозой здравоохранению всего мира и восстановлению экономического развития.

С момента начала пандемии подобные Майку Помпео политиканы то провоцировали расовые розни, то содействовали выходу США из ВОЗ, пытаясь монополизировать глобальное администрирование в сфере исследований и разработки вакцин. Все это наносит серьезный ущерб глобальному сотрудничеству в борьбе с пандемией.

Самым сильным оружием в противостоянии ей является сплоченность и сотрудничество. Китайская сторона прекрасно понимает общую обстановку в США. По состоянию на 2 августа Китай поставил США 26,5 миллиарда масок, 330 миллионов защитных костюмов, 31 миллион защитных очков, 610 миллионов пар хирургических перчаток и 11,5 тысячи устройств ИВЛ. Однако Майк Помпео предпочел отплатить за добро злом, обвиняя Китай в сокрытии и искажении информации об источнике пандемии.

На днях старший советник генерального директора ВОЗ доктор Брюс Эйлвард оценил противоэпидемическую работу КНР как исключительно высокоэффективную. Ложь и перекладывание вины на других не скроют фактов жесткой эпидемической ситуации в США.

"Поражение Америки" - это слова на обложке еженедельного журнала Time от 21 сентября. Красным по черному написана цифра "200 тысяч - число смертей от заражения коронавирусом с 29 февраля в США". Какие мысли возникнут в голове Майка Помпео, когда он возьмет этот журнал в руки?

На дворе второе десятилетие XXI века, но Майк Помпео по-прежнему цепляется за прошлое, придерживаясь менталитета "холодной войны. В результате американская дипломатическая политика не отвечает запросам новой эпохи. Более того, она уже стала деструктивной силой - Америка подрывает мир и развитие во всем мире. Однако очевидно, что подобные Майку Помпео политиканы, в конце концов, будут смыты потоком исторических событий и канут в Лету.