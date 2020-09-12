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12.09.2020 17:56
Рубрика: Спорт

"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии

Текст: Максим Домчев

Лондонский "Арсенал" в стартовом матче чемпионата Англии по футболу разгромил "Фулхэм" - 3:0. Матч прошел на стадионе "Крэйвен Коттедж", зрители из-за пандемии допущены не были.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
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В первом тайме лондонцы довольно быстро открыли счет. Не прошло и десяти минут как Александр Ляказетт открыл счет. После перерыва новичок команды Габриэль и Пьер-Эмерик Обамеянг довели дело до разгрома. Одним из героев встречи стал новобранец "канониров" Виллиан. Бывший футболист "Анжи" и "Челси" отметился двумя голевыми передачами.

В минувшем сезоне "Арсенал" стал лишь восьмым, "Фулхэм" завоевал повышение в классе, успешно выступив в Чемпионшипе.

Позже свой стартовый матч проведет действующий чемпион "Ливерпуль", который встретится с "Лидсом".

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Лондон)

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