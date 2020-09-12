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12.09.2020 07:54
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин попросил ВККС разрешить расследовать дело против судьи

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить ему расследовать уголовное дело против судьи районного суда Волгограда. Такое представление будет рассмотрено 23 сентября.

Фото: iStock
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Руководитель СК просит согласия на возбуждение уголовного дела по статье о покушении на мошенничество на председателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлию Добрынину.

Речь идет о взятке в 25 миллионов рублей. Столько запросила судья за помощь в освобождении из камеры изолятора местного бизнесмена Владимира Зубкова. По неофициальным данным, сначала жена коммерсанта отдала судье 15 миллионов рублей. Но той этого показалось недостаточным и судья якобы потребовала еще пять миллионов.

Как сообщали местные СМИ, жена Зубкова не выдержала и пожаловалась в ФСБ. Передачу дополнительной суммы уже контролировали чекисты. В итоге Добрынину взяли с поличным.

Напомним, что судьи относятся к так называемым - "спецсубъектам". То есть против них нельзя просто так возбудить уголовное преследование. Это довольно длительная процедура, на начало которой надо просить согласие Высшей квалификационной коллегии судей. И возбуждать дело на судью имеет право только лично Александр Бастрыкин.

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