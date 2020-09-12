Бастрыкин попросил ВККС разрешить расследовать дело против судьи

Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить ему расследовать уголовное дело против судьи районного суда Волгограда. Такое представление будет рассмотрено 23 сентября.

Руководитель СК просит согласия на возбуждение уголовного дела по статье о покушении на мошенничество на председателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлию Добрынину.

Речь идет о взятке в 25 миллионов рублей. Столько запросила судья за помощь в освобождении из камеры изолятора местного бизнесмена Владимира Зубкова. По неофициальным данным, сначала жена коммерсанта отдала судье 15 миллионов рублей. Но той этого показалось недостаточным и судья якобы потребовала еще пять миллионов.

Как сообщали местные СМИ, жена Зубкова не выдержала и пожаловалась в ФСБ. Передачу дополнительной суммы уже контролировали чекисты. В итоге Добрынину взяли с поличным.

Напомним, что судьи относятся к так называемым - "спецсубъектам". То есть против них нельзя просто так возбудить уголовное преследование. Это довольно длительная процедура, на начало которой надо просить согласие Высшей квалификационной коллегии судей. И возбуждать дело на судью имеет право только лично Александр Бастрыкин.