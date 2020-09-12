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12.09.2020 15:25
Рубрика: Общество

Более 100 тысяч иностранных студентов еще не въехали на учебу в Россию

Текст: Мария Агранович

Более 100 тысяч иностранных студентов по эпидемиологическим причинам еще не смогли вернуться в Россию и начать очное обучение в вузах. Об этом заявил в субботу глава Минобрнауки Валерий Фальков, отвечая на вопросы студентов в ходе Российской креативной недели.

Фото: misis.ru
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- Более 100 тысяч студентов-иностранцев пока не въехали в Россию, - сообщил он.

По его словам, это зависит от эпидемической ситуации в разных странах, где проживают студенты.

- Мы сориентировали наши университеты, и они индивидуально работают с каждым иностранным студентом, особенно с первокурсниками", - заявил Фальков, передает ТАСС.

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