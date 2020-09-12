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12.09.2020 13:30
Рубрика: В мире

Борис Джонсон обвинил ЕС в попытке расчленить Великобританию

Текст: Александр Саможнев
Переговоры в рамках Brexit зашли в тупик. Премьер Борис Джонсон обвинил Евросоюз в стремлении расчленить Великобританию. Существующее соглашение дает возможность Брюсселю уничтожить экономику и нарушить территориальную целостность королевства, считает британская сторона.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

"ЕС не только введет тарифы на товары, следующие в Северную Ирландию из Великобритании, но и может остановить поставки продовольствия по этому маршруту", - цитирует Джонсона телеканал Euronews. По словам премьера, ранее Лондон не допускал, что Евросоюз может начать блокаду Британии, угрожая экономической и территориальной целостности.

Фото: Toby Melville/Pool via AP
Джонсон не исключил выхода Британии из ЕС без заключения сделки

Причиной резкого обострения стало принятие Лондоном 9 сентября законопроекта о внутренних рынках, которые должны регулировать отношения между административными частями Соединенного Королевства после завершения в конце 2020 года переходного периода. В документе говорится, что его пункты будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным правом.

В Евросоюзе данный шаг расценили как политический демарш и заявили, что это равнозначно выходу из сделки. Именно статус Северной Ирландии является яблоком раздора между ЕС и Великобританией. Ранее стороны договорились, что Северная Ирландия, являясь субъектом британского таможенного пространства, одновременно будет иметь доступ к внутреннему рынку ЕС. Лондон и Брюссель подписали соответствующий протокол. Теперь получается, что британцы могут его нарушать, когда сочтут необходимым.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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