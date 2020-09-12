Борис Джонсон обвинил ЕС в попытке расчленить Великобританию

"ЕС не только введет тарифы на товары, следующие в Северную Ирландию из Великобритании, но и может остановить поставки продовольствия по этому маршруту", - цитирует Джонсона телеканал Euronews. По словам премьера, ранее Лондон не допускал, что Евросоюз может начать блокаду Британии, угрожая экономической и территориальной целостности.

Причиной резкого обострения стало принятие Лондоном 9 сентября законопроекта о внутренних рынках, которые должны регулировать отношения между административными частями Соединенного Королевства после завершения в конце 2020 года переходного периода. В документе говорится, что его пункты будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным правом.

В Евросоюзе данный шаг расценили как политический демарш и заявили, что это равнозначно выходу из сделки. Именно статус Северной Ирландии является яблоком раздора между ЕС и Великобританией. Ранее стороны договорились, что Северная Ирландия, являясь субъектом британского таможенного пространства, одновременно будет иметь доступ к внутреннему рынку ЕС. Лондон и Брюссель подписали соответствующий протокол. Теперь получается, что британцы могут его нарушать, когда сочтут необходимым.