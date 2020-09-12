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12.09.2020 09:36
Рубрика: В мире

Депутат Бундестага обвинил деятелей ХДС в попытке подорвать отношения с Россией

Текст: Александр Саможнев

Ситуацию с российским блогером могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил телеканалу "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Фото: iStock
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По словам политика, при обсуждении в бундестаге ситуации вокруг берлинского пациента отдельные политики правящей партии ХДС не исключали возможности закрытия "Северного потока-2". "Христианские демократы очень послушно отрабатывает версию своего хозяина США", - пришел к выводу парламентарий.

Гердт полагает, что некоторые деятели ХДС подталкивают к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии. Кроме того, дебаты показали, насколько страна далека от суверенности в принятии решений.

Парламентарий отметил, что другие партии, например, СДПГ, придерживались иных позиций. А в Левой партии считают, что сначала надо дождаться выводов следствия, а потом действовать.

Напомним, в начале недели позицию деятелей ХДС раскритиковал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия). В проекте "Северный поток-2" заинтересованы многие европейские компании, напомнил он. Против манипуляции с газопроводом выступили также премьер-министры федеральных земель.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2" Россия и Евросоюз

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