"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ

Московское "Динамо" сумело одержать первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, обыграв в овертайме "Барыс" - 5:4.

Старт в новом сезоне для московского "Динамо" получился неудачным. Команда Владимира Крикунова проиграла все три матча, уступив даже принципиальному сопернику - "Спартаку". Поначалу и матч в Нур-Султане тоже ничего хорошего не предвещал.

"Барыс" после броска Даррена Дица повел в счете, однако совсем скоро Дмитрий Яшкин восстановил равновесие. Но еще до перерыва Кертис Волк снова вывел хозяев вперед. Второй период также остался за "Барысом" - 2:1. У них отличились Линус Виделль и Диц. В составе "Динамо" гол на счету Тему Пулккинена.

В заключительной двадцатиминутке "Динамо" стараниями Вадима Шипачева сократило счет до минимума, а незадолго до финальной сирены Яшкин перевел игру в овертайм, где Даниил Тарасов принес победу москвичам.