"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм шестой: Народ превыше всего

10 марта 2020 года закрылась последняя модульная больница Уханя. Народ всей страны наперебой желал ее персоналу "побыстрее вам закрыться".

0 часов 0 минут 8 апреля 2020 года - это был момент, который навсегда вошел в историю. Ухань отменил транспортные ограничения на выезд из города. Режим контроля за транспортным сообщением продолжался 76 дней, с 23 января до 8 апреля.

Закрытие одного города спасло всю страну. Эти 76 дней стали временем преодоления тяжких испытаний и ожесточенных боев, которые люди вели плечом к плечу. Об этом рассказывает шестой фильм документального сериала CGTN, который представляет российским зрителям информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

15 апреля члены медицинской бригады пекинской больницы "Сехэ" отправились в обратный путь. 346 медбригад полностью справились с заданием и в полном составе покидали Ухань. Больницы "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань" выполнили свою миссию и закрылись одна за другой. 16 апреля покинули Ухань более 4000 военных медиков.

Народ превыше всего - члены КПК неизменно придерживаются этого убеждения. Этот твердый ответ они своими действиями дали перед лицом внезапной эпидемии. Лучшие врачи, которых собрали со всей страны, самое передовое оборудование, самые необходимые ресурсы и огромные трудозатраты ради спасения жизни одного пациента - все это максимально повысило процент выявления инфекции и выздоровления от нее, а также в максимальной степени снизило заражаемость и смертность. Это самое простое, действенное и непоколебимое выражение концепции, согласно которой народ является высшей ценностью.

Это было всенародное движение, в котором нет сторонних наблюдателей. Миллиард 400 миллионов китайцев объединены общим устремлением и заняты одним делом. Всеобщая мобилизация, всенародное участие - это воистину народная война. Каждая жизнь заслуживает уважения, каждый человек - воин, каждый бой будет записан в историю.

В единодушной войне с эпидемией у каждого своя роль. Война с эпидемией ведется ради народа народными силами. Пройдя через эту беду, Китай воспрял духом, смело и решительно пошел вперед, не зная отдыха.