Федор Чудинов защитил пояс WBA, нокаутировав Умара Садика

Российский боксер Федор Чудинов защитил титул WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг, нокаутировав британца Умара Садика.

В Химках проходит вечер профессионального бокса, одним из главных событий которого стал бой между российским обладателем золотого пояса WBA Федором Чудиновым и британцем Умаром Садиком.

Соперник россиянина оказался выше практически на 20 см, что явно добавило проблем Чудинову. В первых раундах он действовал не слишком убедительно, явно изучая возможности оппонента. Но ближе к середине боя Чудинов стал перехватывать инициативу и явно озадачивать Садика взрывными атаками.

Но все же Садик держался, стараясь размашисто махать руками в сторону Чудинова. И почти все удары британца приходились в защиту. Россиянин бил реже, но точнее. Развязка наступила в заключительном раунде. Чудинов сразу ринулся в атаку и выдал долгую серию ударов, а рефери принял решение остановить бой. К Садику тут же поспешили медики, но для британца всё обошлось.

32-летний Чудинов добился 23-й победы в карьере при двух поражениях. У Садика стало также два поражения, но всего при 10 победах.