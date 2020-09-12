Фермеры прогнозируют низкий урожай картофеля в РФ из-за погоды

"Нынешний сельхозсезон в России вообще, а в столичном регионе в частности, не заладился с самого начала. Пандемия, карантин, поздняя посевная и посадочная компания", - приводится в материале мнение анонимного фермера.

Отмечается, что Дмитровский район (специализируется на выращивании картофеля) от дождей пострадал меньше, и в этом году там картофелеводы работают с прибылью. "Прямо с плантаций, в мешках и сетках, посредники закупают картошку за наличные по 13-15 рублей за килограмм. В прошлом году эти отпускные фермерские цены были почти в два раза меньше: 8-10 рублей", - отмечается в материале.

Во Всероссийской ассоциации фермеров АККОР изданию сообщили, что из-за погодных сложностей и пандемии объем производства овощей в фермерском секторе в целом по России снизится, но не критично.

По данным мониторинга Минсельхоза России, валовой сбор картофеля в 2019 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 7,5 млн тонн, что на 5,5% больше показателя 2018 года (7,1 млн тонн) и на 9,5% выше среднегодового уровня последних пяти лет (6,9 млн тонн). Самообеспеченность по картофелю в 2019 году составила 95%.

В ТОП-5 регионов по сборам картофеля в России в 2019 году традиционно вошли Брянская область - 10,9% (827,2 тысяч тонн) в общем объеме производства, Тульская область - 7,8% (588,8 тысяч тонн), Нижегородская область - 6,5% (494,1 тысяч тонн), Московская область - 6,1% (463,8 тысяч тонн). Астраханская область - 4,5% (338,2 тысяч тонн). На эти регионы приходится треть, общего объема выращивания столового картофеля в РФ.

По данным картофельного союза России, в 30-ти основных картофельных регионах РФ ежегодное производство картофеля превышает годовой объем потребления.

Рынок картофеля, в том числе регулируется за счет экспортно-импортных поставок, которые в последние годы осуществляются в основном из стран ближнего зарубежья и Египта. Топ-3 стран-импортеров картофеля в РФ - Египет, Беларусь, Азербайджан.