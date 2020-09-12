Фильм Кончаловского получил спецприз Венецианского кинофестиваля

77-й Венецианский кинофестиваль раздал свои награды. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии. Об этом во время онлайн-трансляции оглашения победителей объявило международное жюри, возглавляемое актрисой Кейт Бланшет.

Получая награду, Кончаловский поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную в этом фильме главную роль, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".

Это не первый лев в копилке режиссера. У него уже есть два Серебряных льва" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016). Первую же награду Венецианского фестиваля он получил в 2002 году за фильм "Дом дураков", тогда это был гран-при.

В этом году в конкурсе Венецианского фестиваля участвовали 18 картин. Обладателем "Золотого льва Святого Марка" стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао. Лично приехать на церемонию награждения ни режиссер, ни исполнительница главной роди Фрэнсис Макдорманд так и не смогли. Зато они вышли в онлайн-эфир из фургона, в котором главная героиня фильма колесила по Америке.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил японец Киеси Курасава, представивший на фестивале фильм "Жена шпиона".