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12.09.2020 18:34
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы

Текст: Максим Домчев
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду "Мерседес", стал победителем квалификации Гран-при Тосканы.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

В воскресенье в Италии пройдет гонка чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1". А накануне участники соревнований разыгрывали места на стартовом поле.

Фото: REUTERS
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Первый результат показал выступающий за "Мерседес" Хэмилтон. Лучший круг он преодолел за 1 минуту 15,144 секунды. Вторым стал его товарищ по команде финн Валттери Боттас, уступивший 0,059 секунды. С третьей позиции уйдет на старт голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл".

Для Хэмилтона этот успех в квалификации стал 95-м в карьере.

Российский пилот Даниил Квят из команды "Альфа Таури" показал 12-й результат, опередив своего партнера по команде Пьера Гасли, ставшего победителем предыдущего Гран-при. Гасли стал лишь 16-м.

Спорт Формула-1

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