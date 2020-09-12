Индивидуальная программа реабилитации инвалидов будет электронной

Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида переведут в электронный формат. Вступило в силу соответствующее постановление правительства. Бумажный документ отменяется с января 2021 года. Но уже сейчас получить его можно в любом варианте: и электронном, и бумажном.

Программа в обязательном порядке размещается в Федеральном реестре инвалидов и формируется на основе поступающих данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и занятости России, Минздрава, региональных органов власти.

При этом Федеральное бюро медико-социальной экспертизы не позднее трех дней с даты ее формирования направляет выписку из программы в организации, которые проводят реабилитационные или абилитационные мероприятия. А Пенсионный фонд России обеспечивает отправку сведений об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в Единую автоматизированную вертикально-интегрированную информационно-аналитическую систему по проведению медико-социальной экспертизы. Доступ к Федеральному реестров инвалидов есть у самих граждан - для получения всей необходимой информации, а также у органов государственной власти - для качественного и своевременного оказания услуг людям с ограниченными возможностями здоровья.