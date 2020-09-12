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12.09.2020 02:00
Рубрика: Общество

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов будет электронной

Текст: Елена Манукиян
Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида переведут в электронный формат. Вступило в силу соответствующее постановление правительства. Бумажный документ отменяется с января 2021 года. Но уже сейчас получить его можно в любом варианте: и электронном, и бумажном.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Программа в обязательном порядке размещается в Федеральном реестре инвалидов и формируется на основе поступающих данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и занятости России, Минздрава, региональных органов власти.

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При этом Федеральное бюро медико-социальной экспертизы не позднее трех дней с даты ее формирования направляет выписку из программы в организации, которые проводят реабилитационные или абилитационные мероприятия. А Пенсионный фонд России обеспечивает отправку сведений об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в Единую автоматизированную вертикально-интегрированную информационно-аналитическую систему по проведению медико-социальной экспертизы. Доступ к Федеральному реестров инвалидов есть у самих граждан - для получения всей необходимой информации, а также у органов государственной власти - для качественного и своевременного оказания услуг людям с ограниченными возможностями здоровья.

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