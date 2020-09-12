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Текст:   Елена Манукиян 
03:00 12.09.2020

Изменены правила переселения граждан с Крайнего Севера

В субботу, 12 сентября, вступило в силу постановление правительства, согласно которому россияне, покидающие территории Крайнего Севера, но не успевшие реализовать свое право на жилье, смогут это сделать в ближайшие два года.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Изменения касаются "северян", населенные пункты которых закрываются по решениям региональных властей, принятым до 1 января 2012 года. Они смогут получить сертификаты на квартиры в рамках федерального бюджета на 2020-2022 годы. Для этого им нужно подать заявление региональным властям до 1 декабря 2021 года и обратиться в уполномоченный банк в течение 3 месяцев с момента принятия положительного решения.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как пояснили в Минстрое, уже сейчас для оказания помощи таким гражданам дополнительно выделены 500 млн рублей. Списки людей актуализируются. А первые 219 семей смогут переехать уже в этом году. Так, жилищные субсидии получат 112 семей из Якутии, 88 из Чукотского автономного округа, 18 из Магаданской области и одна - из Коми. В Минстрое также напомнили, что в этом году переселенцам с севера уже выдано 1770 государственных жилищных сертификатов, из них 994 семьи реализовали своё жилищное право и улучшили условия проживания.

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