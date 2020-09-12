Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям

Правительство одобрило выделение регионам дополнительных 1,7 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Проект распоряжения, сообщается на сайте правительства, успешно прошел в четверг заседание кабмина.

Средства, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, будут распределены между восемью регионами. "Всего в текущем году на такие выплаты в 75 регионов из федерального бюджета будет направлено более 47,5 миллиардов рублей", - напомнил он.