Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает сайт правительства. Документ рассматривался на заседании в четверг. Его принятие позволит обеспечить 100-процентную выплату пособий.
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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания напомнил, что в тяжелой ситуации на рынке труда всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, а граждане, потерявшие работу из-за коронавируса, получают дополнительную поддержку. "Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей", - заявил он. Значительная часть этих средств уже использована.