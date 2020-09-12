Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает сайт правительства. Документ рассматривался на заседании в четверг. Его принятие позволит обеспечить 100-процентную выплату пособий.

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