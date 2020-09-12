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12.09.2020 13:21
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает сайт правительства. Документ рассматривался на заседании в четверг. Его принятие позволит обеспечить 100-процентную выплату пособий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания напомнил, что в тяжелой ситуации на рынке труда всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, а граждане, потерявшие работу из-за коронавируса, получают дополнительную поддержку. "Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей", - заявил он. Значительная часть этих средств уже использована.

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