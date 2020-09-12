Киев направил Минску ноту протеста из-за украинского посла

Украина направила ноту в МИД Беларуси в связи с пересечением границы украинским послом Игорем Кизимом и потребовала квалифицировать действия пограничников, сообщает РИА Новости.

МИД Украины отзывал своего посла для проведения консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. По словам дипломата, при пересечении границы его заставили открыть багажник и показать личные вещи. Украинская сторона расценивает это как досмотр.

Со своей стороны, погранкомитет Беларуси уточнил, что 5 сентября был произведен осмотр автомобиля украинского посла, что не противоречит Венским конвенциям.