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12.09.2020 02:56
Рубрика: В мире

Класс испанской принцессы ушел на карантин из-за COVID-19

Класс испанской наследной принцессы Леонор перевели на карантин после того, как у одной из учениц обнаружили коронавирус нового типа, сообщает телеканал Sexta.

Фото: iStock
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Ближайшие две недели принцесса и ее одноклассники проведут дома. Это необходимая мера, чтобы противостоять распространению коронавируса SARS-CoV-2. О том, что тест дал положительный результат стало известно накануне, уточняет РИА Новости.

Испанские власти вводят повышенные меры санитарной безопасности: запрещено собираться большими компаниями, действуют ограничения на работу баров и ресторанов. По последним данным, в стране выявлено 566 326 случаев заражения коронавирусом нового типа, 29 747 человек скончались. При этом в минздраве страны отметили, что сейчас ситуация несопоставима с той, что была в марте-апреле: большинство случаев нетяжелые, средний возраст заболевших - младше 40 лет.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в разработке ученых сейчас находятся порядка 180 вакцин от коронавируса, 35 из них уже тестируют на людях.

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