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12.09.2020 10:12

Ключом к разрешению кризиса на границе является соблюдение консенсуса

10 сентября в Москве министр иностранных дел КНР Ван И встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". На встрече, которая прошла в рамках саммита глав МИД стран ШОС, стороны сошлись во мнении, что Китай и Индия должны следовать ряду ранее достигнутых важных договоренностей. Кроме этого, министры заявили, что нельзя допустить обострения конфликта из-за имеющихся разногласий.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Они подтвердили, что ситуация на линии фактического контроля в Ладкхе невыгодна обеим сторонам. Пограничные ведомства китайской и индийской стороны должны продолжать диалог, чтобы как можно скорее осуществить взаимный развод войск, а затем придерживаться безопасной дистанции, смягчая ситуацию.

Достигнутый консенсус не только будет содействовать разрешению нынешних вопросов, но и поможет восстановлению политического взаимодоверия двух сторон, что четко показывает намерения лидеров Китая и Индии вести двусторонние отношения на стратегической высоте и носит положительный характер.

Кризис, возникший на фоне нарастания в Индии идей экстремистского национализма и антикитайских настроений, имеет особую сложность. Можно ли реализовать объявленные договоренности - это сложный вопрос. Ответ на него зависит от того, сможет ли индийская сторона соблюдать данные ею обещания.

Напомним, что с апреля этого года, когда на западной границе Китая и Индии произошел конфликт, китайская сторона всегда сохраняла сдержанность, чтобы мирно разрешить разногласия. Однако в конце августа индийские военнослужащие повторно незаконно пересекли линию фактического контроля в районе Шэньпаошань на южном берегу озера Пангонг, на западном участке китайско-индийской границы. Они без предупреждения открыли огонь с целью запугать сотрудников китайского пограничного патруля, которые выдвинулись для ведения переговоров. Эти выстрелы впервые с 1975 года нарушили спокойствие на границе двух стран, что усилило напряженность в регионе.

Возвращаясь к истокам событий, понимаешь, что причиной резкого ухудшения китайско-индийских отношений являются именно провокационные действия индийской стороны. В настоящее время некоторые политические силы в Индии пытаются отвлечь внимание от внутренних противоречий, переведя общественное внимание к китайско-индийской пограничной проблеме.

При таких обстоятельствах индийская сторона должна принять соответствующие меры, выполнить данные ранее обещания. Решимость китайской стороны отстаивать собственный государственный суверенитет и безопасность непоколебима, ни миллиметра территории Китая не будет потеряно.

В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Индией. Как перед двумя крупнейшими развивающимися странами и экономическими субъектами с развивающимися рынками, перед Китаем и Индией стоят задачи остановить распространение эпидемии, развивать экономику и улучшать жизнь народов. Обе страны имеют общие интересы в отстаивании международного порядка и должны углублять сотрудничество, исключить идею противостояния.

"Сотрудничество является единственным правильным выбором Китая и Индии, оно отвечает коренным интересам народов двух стран", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в октябре 2019 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Китай и Индия, как страны-соседи, должны поддерживать друг друга. На основе достигнутого консенсуса обе стороны должны выполнять данные обещания, как можно быстрее реализовать действия, направленные на смягчение напряженности на границе двух стран, и вернуть китайско-индийские отношения в нормальное дружественное русло, тем самым отстаивая мир, стабильность и развитие в регионе и во всем мире.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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