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12.09.2020 18:39
Рубрика: Спорт

Косторная и Туктамышева не сделали тройной аксель на контрольных прокатах

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Короткая программа у девушек стала главным событием первого дня предсезонных контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые в эти выходные проходят во дворце спорта "Мегаспорт".

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Чемпионка Европы Алена Косторная, которая, поставив обе программы с Этери Тутберидзе, перешла тренироваться в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, без грубых ошибок, но неидеально откатала свою композицию под песню Билли Айлишь. Фигуристка не стала исполнять аксель в 3,5 оборота, ограничившись прыжком в 2,5.

Это сложнейший для женского одиночного катания прыжок отлично получался на разминке у чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая для этого сезона выбрала музыку к балету "Спартак". Однако во время самого проката ученица Алексея Мишина сделала "бабочку".

"Королева четверных" Александра Трусова, также сменившая тренерский штаб Тутберидзе на группу Плющенко, делала попытки исполнить триксель еще в прошлом сезоне. Сегодня она тоже заходила на этот прыжок, но скрутила только аксель в 2,5 оборота.

Спорт Фигурное катание

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