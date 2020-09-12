Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы

Отвести войска с западной границы, если там завершились учения НАТО, предложил президент Александр Лукашенко на субботнем совещании с силовым блоком Совета безопасности Беларуси.

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА.

По словам президента, нет необходимости держать там долгое время без необходимости Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, будем реагировать в связи с этим", - добавил Александр Лукашенко. Президент считает целесообразным действовать на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.