Макгрегор арестован за непристойное поведение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор арестован на Корсике.

Как сообщает TMZ, причиной для ареста стало непристойное поведение бывшей звезды ММА. Он обвиняется в попытке сексуального насилия и публичном обнажении. Как сообщается, инцидент произошел 10 сентября.

На Корсике Макгрегор отдыхает вместе со своей невестой Ди Девлин. У пары двое детей.

Подробности инцидента пока неизвестны, но звезду UFC отпустили после допроса в одном из отделений полиции.

В предыдущий раз Макгрегор попадал в неприятную историю в ноябре прошлого года, когда в одном из пабов Ирландии избил пожилого посетителя, отказавшегося пробовать виски, которое производит спортсмен. Звезде ММА удалось избежать тюрьмы, он был оштрафован, а многие питейные заведения отказались закупать продукцию, производимую Макгрегором.

Не так давно он объявил о том, что завершает карьеру, однако возвращение ирландского бойца в UFC не исключено.