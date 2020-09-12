Медведев не смог выйти в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале россиянин уступил Доминику Тиму из Австрии.

Тим посеян под вторым номером. По своей манере игры этот теннисист не самый удобный соперник для Медведева. Хотя до матча россиянин отметил, что на харде у него куда больше шансов на победу над ним, чем, например, на грунте.

Проблемы у Медведева начались уже в первом сете. Тиму удалось навязать свою игру, а у россиянина получалось далеко не все. Итог - 2:6.

Во второй партии соперники дошли до тай-брейка, но и тут фортуна оказалась на стороне соперника - 7:6 (9:7).

В третьей партии Медведев был близок к тому, чтобы переломить ход встречи. Но не удалось. Снова соперники дошли до тай-брейка, но австриец смог добиться победы - 7:6 (7:5).

Тим стал первым австрийским теннисистом дошедшим до финала на Открытом чемпионате США. В решающем матче он сыграет с Александром Зверевым из Германии.