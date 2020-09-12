Медведев не смог выйти в финал US Open

Тим посеян под вторым номером. По своей манере игры этот теннисист не самый удобный соперник для Медведева. Хотя до матча россиянин отметил, что на харде у него куда больше шансов на победу над ним, чем, например, на грунте.
Проблемы у Медведева начались уже в первом сете. Тиму удалось навязать свою игру, а у россиянина получалось далеко не все. Итог - 2:6.
Во второй партии соперники дошли до тай-брейка, но и тут фортуна оказалась на стороне соперника - 7:6 (9:7).
В третьей партии Медведев был близок к тому, чтобы переломить ход встречи. Но не удалось. Снова соперники дошли до тай-брейка, но австриец смог добиться победы - 7:6 (7:5).
Тим стал первым австрийским теннисистом дошедшим до финала на Открытом чемпионате США. В решающем матче он сыграет с Александром Зверевым из Германии.