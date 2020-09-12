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12.09.2020 07:27
Рубрика: Спорт

Медведев не смог выйти в финал US Open

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале россиянин уступил Доминику Тиму из Австрии.
Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Тим посеян под вторым номером. По своей манере игры этот теннисист не самый удобный соперник для Медведева. Хотя до матча россиянин отметил, что на харде у него куда больше шансов на победу над ним, чем, например, на грунте.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Проблемы у Медведева начались уже в первом сете. Тиму удалось навязать свою игру, а у россиянина получалось далеко не все. Итог - 2:6.

Во второй партии соперники дошли до тай-брейка, но и тут фортуна оказалась на стороне соперника - 7:6 (9:7).

В третьей партии Медведев был близок к тому, чтобы переломить ход встречи. Но не удалось. Снова соперники дошли до тай-брейка, но австриец смог добиться победы - 7:6 (7:5).

Тим стал первым австрийским теннисистом дошедшим до финала на Открытом чемпионате США. В решающем матче он сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Спорт Теннис US Open 2020

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