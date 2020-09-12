Медведева призвала зрителей соревнований не забывать о масках и перчатках

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что немного заволновалась, когда узнала, что контрольные прокаты сборной России пройдут со зрителями. Спортсменка призвала всех носить маски и перчатки.

- Мне кажется, что в последнее время люди ослабили хватку по поводу вируса, а меня эта тема по-прежнему беспокоит. Даже запереживала по поводу прокатов со зрителями, - отметила Медведева. - Хотела бы напомнить всем о мерах предосторожности: надевайте маски как полагается - на нос, не садитесь близко друг к другу.

Медведева также прокомментировал свой прокат.

- Удовлетворительно оцениваю прокат. Я все время была на связи с тренером Брайаном Орсером - и на разминке, и перед прокатом, - рассказала Женя. - Его замечания - это личное. Но могу сказать, что это был не мой максимум. Нет такого, чтобы я была безумно счастлива. Нужно много дорабатывать и по элементам, и по эмоциям. В последние пару лет контрольные прокаты не задавались, поэтому хотела показать нормальное приемлемое катание. Это удалось.