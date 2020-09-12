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12.09.2020 20:44
Рубрика: В мире

Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Текст: Александр Саможнев

Зафиксирована переброска американской бронетанковой части на полигон в 15 километрах от границы Беларуси. Кроме того, авиаразведка западных стран ведет усиленное наблюдение за белорусскими событиями, заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

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По словам министра, движение войск НАТО происходит на сопредельной территории в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость". В том числе речь идет о переброске 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США на полигон Пабраде в Литве, что в 15 километрах от госграницы Беларуси.

"Это нас не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины "Брэдли", - цитирует БелТА министра.

Хренин также указал, что фиксируются усиленные полеты авиации, вдоль белорусской границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий. Особую обеспокоенность вызывает полеты бомбардировщиков B-52. "Вооруженные Силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи госграницы", - заключил министр обороны Беларуси.

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