Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Зафиксирована переброска американской бронетанковой части на полигон в 15 километрах от границы Беларуси. Кроме того, авиаразведка западных стран ведет усиленное наблюдение за белорусскими событиями, заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

По словам министра, движение войск НАТО происходит на сопредельной территории в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость". В том числе речь идет о переброске 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США на полигон Пабраде в Литве, что в 15 километрах от госграницы Беларуси.

"Это нас не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины "Брэдли", - цитирует БелТА министра.

Хренин также указал, что фиксируются усиленные полеты авиации, вдоль белорусской границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий. Особую обеспокоенность вызывает полеты бомбардировщиков B-52. "Вооруженные Силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи госграницы", - заключил министр обороны Беларуси.