Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Минобрнауки следит за ситуацией с коронавирусом в российских вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Российской креативной неделе. По словам министра образования, вспышек COVID-19 с начала учебного года зафиксировано не было, эпидемиологическая ситуация стабильная.

- Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (заболевших - прим. "РГ") у нас в разумных количествах", - приводит его слова ТАСС.

Глава Минобрнауки уверен, что пока рано говорить о дополнительных санитарных мерах и рекомендациях. "Посмотрим, как будет дальше", - заключил он.