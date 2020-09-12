Мишустин поручил Минэнерго и Минстрою контролировать отопительный сезон

По итогам заседания правительства в четверг Министерству энергетики и Министерству строительства и ЖКХ совместно с Ростехнадзором поручено осуществлять контроль за подготовкой организаций электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. О результатах они должны доложить до 12 ноября.

Кроме того, дано поручение Ростуризму и Министерству финансов до 20 сентября внести в правительство предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году, а также о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели в 2021 году.