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12.09.2020 15:17
Рубрика: Общество

Род, число, падеж и цифра

На XIV ассамблее Русского мира обсудят, возможно ли язык перевести в "цифру"
Текст: Елена Кухтенкова
XIV Ассамблея Русского мира, на которой известные русисты и филологи затронут насущные проблемы "великого и могучего", пройдет в онлайн-режиме, сообщает сайт "Русского мира".

Главными темами конференции станут преподавание русского языка с помощью цифровых технологий, повышение квалификации русистов за рубежом и продвижение и поддержка истории и культуры России в условиях развития сетевых информационных ресурсов.

Фото: iStock
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И судя по заявленным на конгрессе докладам, современная гаджетизация и засилье цифровых форматов образования не влияют на интерес зарубежной научной аудитории, к примеру, к миру Федора Достоевского. Среди проблем, которые собираются обсудить участники ассамблеи, проблема доверия информационным источникам в сетях, отношение к различным взглядам на историю, политику и общественную жизнь в интернете. А также межконфессиональный диалог в сетевом пространстве.

XIV Ассамблея Русского мира впервые будет проводиться в Сети и объединит дискуссионные площадки, виртуальные экскурсии и концерты, которые будут проводиться в течение нескольких дней, начиная с 3 ноября 2020 года.

Справка "РГ"

Фонд "Русский мир" был создан во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина от 21 июня 2007 года. Целями Фонда являются популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и поддержка программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

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