Назван признак появления быстрорастущего рака мозга

Международная группа исследователей под руководством специалистов из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета выяснили, что быстрорастущая форма рака головного мозга, связанная с развитием атипичной тератоидно-рабдоидной опухоли (ATRT), в большинстве случаев обнаруживается у людей с отсутствием всего одного гена.

Причина развития ATRT, в первую очередь, связана с инактивацией гена SMARCB1. В частности, потеря гена негативно влияет на нервную систему, способствуя росту опухоли, передает Eurekalert со ссылкой на Genes & Development.

- Ранние исследования показали, что в отличие от других видов онкологии, ATRT преимущественно связана с функциональной потерей одного гена - SMARCB1. Что приводит к развитию опухоли из-за изменений в экспрессии генов, а не комбинированного эффекта множественных генных мутаций, - отметил профессор Франк Фурнари.

Он пояснил, что чаще всего ATRT поражает детей в возрасте трех лет и младше. Заболевание также может встречаться у подростков и взрослых.

- ATRT представляет собой достаточно агрессивный вид рака, лечение которого сильно осложняется отсутствием высокоэффективной методики. Полученные данные, мы надеемся, помогут в поиске новых терапевтических средств, - отметила исследователь Элисон Пэрисиан.