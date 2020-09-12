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12.09.2020 13:25
Рубрика: Общество

Назван симптом рака крови на ранней стадии

Текст: Оксана Грибанова

Одни из самых опасных недугов - злокачественные заболевания кроветворной системы - связаны с перерождением присутствующих в составе крови эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. До конца неизвестно, в чем причина аномального процесса. Среди факторов риска: плохое питание, радиоактивное излучение, вредные химические вещества, лишний вес, вредные привычки и так далее. Подвержены опасному заболеванию как взрослые (старше 50 лет), так и дети, передает KP.Ru.

Фото: iStock
Назван признак появления быстрорастущего рака мозга

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников отметил, что среди ранних симптомов злокачественных заболеваний кроветворной системы можно выделить головные боли и головокружения, плохой аппетит, повышение температуры без причин, слабость и усталость, частые инфекции, резкая потеря веса.

На поздних стадиях недуг может проявляться тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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