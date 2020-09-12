Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом

Сколько бы каждый год у нас не появлялось новых певиц - таких как Жанна Агузарова не найдешь. Бойкая, озорная, спонтанная, порхающая по нотам и ритмам будто яркая, пестрая птичка. С этими только ее вокальными интонациями: то шаловливыми, то озорными, а то драматичными и обидчивыми: песням заметно даже то, когда она огорчается и надувает губки. Из всех этих ее эмоций и рождаются новые хиты. Что же она молчала так долго? Новый альбом Агузаровой "Королева сансета" - первый с 2003 года: 12 песен, девять из которых - абсолютные премьеры.

Даже странно, что с тех пор она почти не изменилась. Осталась в песнях такой же непосредственной и пылкой, как в пору раннего, озорного и рок-н-ролльного "Браво" 1983 года. Потом-то ее заметила и расхвалила Алла Пугачева, влюбленный мужчина предложил поехать в Америку, но Агузарова пожила там недолго и вернулась. Говорили, наскучило…

Выпустила в 1991 году отменный: зажигательный, резвый и в то же время душевный "Русский альбом", с хитами "Мне хорошо рядом с тобой", "Марина" и "Прикосновение к Есенину". А потом снова: ни альбомов, ни песен. Разве что диск римейков "Браво", Жанна", записанный с барабанщиком "Браво" Павлом Кузиным, в котором дуэт по-диджейски препарировал главные хиты группы, в частности "Верю я" (где подпевали главный растаман страны Гера Моралис из "Джа Дивижн" и Гарик Сукачев).

Нет, конечно, случались и редкие появления на телевидении. Но Жанна Агузарова отныне появлялась там только в футуристических, невообразимых, бутафорских нарядах и образе "космической гостьи" из другой Вселенной. То ли музыка превращалась в аттракцион, то ли Жанна Агузарова сама себя так чувствовала. Колпаки, блестки, звезда вместо головного убора, заоблачные наряды и грим. А вы-то думали, у кого научилась "космическо-кичевой" моде Верка Сердючка (он же Андрей Данилко)? Впрочем, украинский пародист и шоу-гуманоид вскоре занял второе место на "Евровидении", гастролировал в выгодном образе по Европе, а Жанна Агузарова опять исчезла.

В 2013 году, как показалось, экс-солистка "Браво" вернулась надолго. Она стала хэдлайнером фестиваля "Пикник "Афиши" в Москве. Огромная поляна зрителей, люди, сидящие на заборах и глядящие с балконов ближайшей улицы. Все возвращалось!

Музыканты сопровождающей группы Агузаровой были в стильных костюмах поры 60-х, при галстуках, в белых рубашках, остроносых лакированных ботинках. А звук был, как из ранних 80-х. Сыграли и "Далеко", и "Не упрекай" - попавшие в диск 2003 года, а теперь и в нынешний. А сама Жанна Агузарова пела, носилась по сцене, общалась со зрителями, углядела в толпе не слишком трезвого папашу с ребенком на плечах. Убедила того быть аккуратным во время танцев, а потом даже забрала пацана к себе на сцену.

И тот там привольно гулял, тоже пританцовывая. Потом все-таки отдала малыша обратно, когда его папаша стал аккуратным и смирным, бережным к чаду…

Обложка нового альбома Жанны Агузаровой.

Все радовались: наконец-то вернулась прежней! Но ошиблись - Агузарова опять исчезла и вернулась только сейчас - с альбомом "Королева сансета" (то бишь, "Королева заката").

В нем много позитива и драйв старого доброго "Браво". Есть и три песни с релиза 2003 года, сыгранные чуть по-новому: "Не упрекай", "Майя" и "Счастье придет", исполненная уже в стилистике электро-попа "Руки вверх", но не кажущаяся ни горделивой, ни простоватой, ни намеренно-закадычной. Да, под нее можно и потанцевать, но песня, скорее драматичная.

Ведь Агузарова - еще и отличная артистка, и она так кричит: "Не надо" в духе семейной перебранки, что ненароком испугаешься, но все равно восхитишься. А в электронном индастриале "Хале Боп" (новом для нее жанре) в приглушенных возгласах певицы: "Она так любила…" под устрашающие обыденной жестокостью мира урбанистические тембры - столько сострадания, участия и тепла. И это тоже не очень привычная нам Жанна Хасановна…

Очень хорош и трек "Музыкант" (прежде называющийся "Посвящение музыкантам"), начинающийся как очередной хит в традициях раннего "Браво": с затягивающим ритмом, прифузованной гитарой и романтикой "саксофона на перроне"… Но затем в трек врываются напор рэпа и эти утешающие, бодрые строчки: "Я свободным вижу мир/ Светлым сильным и большим/ Иногда и очень злым/ Не волнуйся победим/ Солнца света золотым/ Я свободным вижу мир/ Слышишь, Децл, победим"…

Очень разноплановой оказалась теперь эта "Королева". А многие музыкальные стили - от индастриала до рэпа и реггей (таков еще один новый хит - "Радуга") - в новом альбоме Агузаровой ершисто и стильно приживлены и "приперчены" к той музыке, за которую ее всегда любили: бит, твист и рок-н-ролл. Искренний позитив, который ненарочито и убедительно удавался в нашей музыке, наверное, только Браво" и "Джа Дивижн"…

Попутно, в своих хитах Агузарова спела и о том, отчего так долго пропадала: "не приходит вдохновенье…/ нас испытывает время/". И о своих приоритетах: "Эй, Барабанщик, остроносые ботинки/ Всегда опрятный, трудолюбивый, простой/ Веселым ритмом песню начинаешь/ Ну что ж спасибо, рок-н-ролл всегда со мной…"

Вот и поэтому тоже - пусть снова не исчезает на надолго!