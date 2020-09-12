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Рубрика: В мире

Обвиняемые в убийстве Флойда полицейские пытаются возложить вину друг на друга

Текст: Максим Макарычев
Миннеаполис. Фото: REUTERS/Eric Miller Миннеаполис. Фото: REUTERS/Eric Miller
Миннеаполис. Фото: REUTERS/Eric Miller

Адвокаты четырех бывших офицеров Миннеаполиса, обвиненных в убийстве Джорджа Флойда, заявили в пятницу, что каждый из обвиняемых должен предстать перед своим судом, поскольку офицеры пытаются возложить вину друг на друга. Сторона обвинения заявила, что офицеров следует судить вместе, поскольку характер обвинений и доказательств схож, а "суду невозможно оценить поведение обвиняемых в отдельности".

Фото: REUTERS
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Бывшие офицеры предстали перед судом в пятницу для слушания по нескольким вопросам, включая ходатайство обвинения о проведении совместного судебного процесса. Другие вопросы включали просьбы защиты перенести судебное разбирательство из Миннеаполиса, изолировать присяжных и сохранить их анонимность, сообщает Guardian. Адвокаты заявили, что предварительная огласка лишила подзащитных возможности получить справедливое судебное разбирательство. Судья Питер Кэхилл не сразу принял решение по большинству стоящих перед ним вопросов. Однако он согласился на ходатайство защиты об отстранении от дела одного обвинителя. Перед слушанием несколько десятков протестующих из движения BLM ("Жизни черных имеют значение") собрались перед зданием суда и скандировали свой привычный лозунг: "Нет справедливости, нет мира".

Афроамериканец Джордж Флойд, человек с богатой криминальной историей, закованный в наручники, скончался 25 мая после того, как старший патрульной групы Дерек Шовен почти на девять минут прижал колено к его шее. Флойд сумел сказать, что он не может дышать, и умолял о пощаде, в то время как очевидцы умоляли офицера остановиться. Другие офицеры по-разному помогали сдерживать Флойда или отталкивали посторонних, один из которых успел снять инцидент. Это видео стало вирусным и вызвало массовые протесты в США и других западных странах против расовой несправедливости.

Шовен обвиняется в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Томас Лейн, Дж. Куенг и Тоу Тао обвиняются в пособничестве и пособничестве убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Сам судебный процесс назначен на март 2021 года.

Фото: iStock
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Шовен, который находится под стражей в штате, впервые явился в зал суда, посетив предыдущие слушания по видеоконференции. Вместо оранжевого комбинезона он надел серый костюм, на нем не было ни наручников, ни кандалов. Представитель прокуратуры Миннеаполиса заявил, что четыре обвиняемых действовали сообща, чтобы убить Флойда: Шовен, Куэнг и Лейн прижали Флойда лицом вниз, в то время как Тао не позволил толпе вмешаться в инцидент. Обвиняемые также обсуждали и координировали свои действия на протяжении всего инцидента, отметил прокурор.

В этой связи адвокат Тао, Боб Пол, сказал, что роль его клиента была "совершенно особенной", потому что он контролировал толпу, охраняя место происшествия, в то время как другие трое сдерживали Флойда. Адвокат Шовена Эрик Нельсон заявил: прокуроры должны доказать вину Шовена в намерении напасть на Флойда, а также должны показать, что другие офицеры знали о намерениях Шовена. "Другие подсудимые четко заявляют, что, если преступление было совершено, они не знали об этом и не способствовали этому", - сообщил Нельсон, добавив, что все они обвиняют в преступлении Шовена.

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