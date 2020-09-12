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12.09.2020 18:17
Рубрика: Спорт

Защитник - прямо гранит

Первому советскому чемпиону мира по хоккею Жибуртовичу исполнилось бы 95
Текст: Николай Долгополов
Вот уж у кого хоккейная судьба сложилась необычно. Старшина Павел Жибуртович не собирался играть в канадский, как в 1940-х и начале 1950-х говорили, хоккей. Но вся команда ВВС, за которую играл брат Павла - Юрий, погибла в 1950-м в авиакатастрофе над Свердловском. В те суровые времена сообщать о таком было запрещено. И команде летчиков, от которой осталось всего несколько игроков, приказали выйти на лед.
Павел Жибуртович. Фото: ivanetsoleg.livejournal.com Павел Жибуртович. Фото: ivanetsoleg.livejournal.com
Павел Жибуртович. Фото: ivanetsoleg.livejournal.com

Вызвали нескольких хоккеистов из других команд, а ВВС вывел на лед в матче всесоюзного чемпионата в качестве играющего тренера уже тогда знаменитый Всеволод Бобров, опоздавший на самолет из-за сломавшегося будильника.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
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Из Куйбышева, ныне Самара, был срочно призван в Москву Павел Жибуртович. Было ему уже 24 года, и клюшку для хоккея с шайбой он держал в том матче лишь второй раз в жизни. Тогда не принято было называть игроков по именам, и диктор объявил: Жибуртович. А уж Павел или Юрий - кто разберется.

И игра у начинающего защитника сразу пошла. Быстрый, словно крайний нападающий, Павел Жибуртович стал одним из лучших защитников страны. Применял силовые приемы. На бешеной скорости прижимал соперников к борту и отбирал шайбу. А еще, в нашем хоккее той поры невиданное, ловил брошенную по воротам шайбу на грудь, защищаемую ой как пробиваемыми хилыми доспехами.

В 1954 году Павел Жибуртович стал в составе сборной СССР первым чемпионом мира по хоккею с шайбой. Когда ВВС расформировали, перешел в ЦСКА, потом - в "Динамо", где играл аж до 37 лет, что считалось на заре нашего хоккея феноменальным достижением.

Считал себя динамовцем. После окончания славной и продолжительной карьеры трудился в одном из районных советов "Динамо". Как рассказывал мне его коллега по работе Николай Еремин, жесткий и бескомпромиссный на льду, Павел Николаевич всегда выделялся подтянутостью, интеллигентностью, работоспособностью. Одевался аккуратно, даже щеголевато.

С таких, как Павел Жибуртович, и начинался наш хоккей. Ведь это его сборная разгромила в финале чемпионата мира-1954 считавшихся непобедимыми канадцев - 7:2.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Павлу Николаевичу Жибуртовичу, ушедшему в 2006-м, исполнилось бы 95. О юбилее не забыли. Ассоциация Любительского хоккея, которую возглавляет едва ли не единственная в этом суровом виде спорта дама-президент Алина Бородаева, сегодня утром открыла в Музее хоккея выставку, посвященную юбиляру. А днем в память о Павле Николаевиче Жибуртовиче был проведен товарищеский матч между командами "Гранит" и "А-Линия".

"Гранит", им руководил Александр Якушев, победил - 4:3. За команду играли легенды хоккея и… футбола Игорь Ларионов и Александр Мостовой. Им помогали артисты театра и кино Вадим Колганов, Вячеслав Разбегаев, Александр Фисенко и певец Кирилл Андреев из "Иванушек Интернэшнл".

Но тут дело совсем не в счете. Вспомнили об одном из пионеров нашего хоккея, отличном защитнике и хорошем человеке.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Блокнот Долгополова

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