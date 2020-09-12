Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году

1. Литература

Предлагается обновить задание номер 7 с кратким ответом: в текст с пропуском слов требуется вписать два термина или факта. Раньше ученику напрямую задавался вопрос: каким термином обозначается обмен репликами между персонажами? А теперь похожее задание будет сформулировано иначе: "Приведённый фрагмент представляет собой напряжённый (?) между персонажами, по-своему отражающий глубокий, непримиримый (?) двух поколений". Не поспоришь, задание немного усложнилось.

2. Биология

На заметку будущим медикам и биологам: сдать ЕГЭ по биологии станет значительно проще. Требования не меняются, зато появляется дополнительное время. Увеличено время на выполнение экзаменационной работы с 210 до 235 минут.

3. История

Может поменяться модель задания номер 25 (историческое сочинение). Раньше ученики писали сочинение по одному из трех исторических периодов, а сейчас им предлагается писать сочинение по одному из трех процессов, предложенных в этом конкретном варианте задания.

Прежде ученику на ЕГЭ по истории могли предложить три периода истории России: 1) 1019-1054 гг.; 2) март 1801 г. - май 1812 г.; 3) октябрь 1917 г. - октябрь 1922 г.

А сейчас будет на выбор исторический процесс. Допустим, 1. борьба Древнерусского государства с кочевниками; 2. внешняя политика России в 1689-1725 гг. 3. Гражданская война в России после прихода большевиков к власти. Ученику могут предложить написать сочинение по трем историческим личностям.

Задания конкретизируются, а это всегда проще и для ученика, и для проверяющего.

4. Русский язык

Меняется задание номер 9, уточняется формулировка задания 27. В задании 9 ученика могут попросить найти в предложенных словах проверяемую безударную гласную корня. И даются слова, написанные полностью правильно. Прежде задание на грамматику было сформулировано так, что в примерах были слова с пропущенными буквами.

27-е задание - по-прежнему сочинение, но требования к нему уточнены. Если коротко, то от ученика потребуется глубже анализировать текст. Для тех, кто научился хорошо читать и понимать, ничего сложного не появляется.

5. Информатика

ЕГЭ проводится в компьютерной форме. Компьютерное предъявление КИМ позволило включить в работу задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий. Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет.