Посольство РФ запросило Госдеп по поводу перевода Ярошенко в частную тюрьму

Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой не переводить летчика Константина Ярошенко в частную тюрьму. Условия содержания там могут быть хуже. В посольстве обеспокоены решением властей, так как это может отразиться на здоровье Ярошенко, говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Обращение в Госдеп направлено по просьбе родственников россиянина, подтвердил посол Анатолий Антонов. "Более того, посольству не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют перевести нашего соотечественника", - отметил дипломат.

В четверг адвокат Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что защита требует от властей отменить его перевод. Сам осужденный, которой находится в тюрьме в городе Данбери в штате Коннектикут, также возражает. В апреле российскому гражданину было отказано в условно-досрочном освобождении.

Напомним, Ярошенко был приговорен в США седьмого сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Летчика арестовала в Либерии 28 мая 2010 года. Американские агенты уличили россиянина в якобы преступных намерениях по переброске крупной партии наркотиков в Америку. Ярошенко свою вину полностью отрицает и считает арест провокацией, а дело сфабрикованным.